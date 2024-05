Feriado: prefeitura de João Pessoa decreta ponto facultativo

A Prefeitura de João Pessoa não terá expediente interno nas repartições públicas municipais nos próximos dias 30 e 31.

A Secretaria de Administração (Sead) decretou ponto facultativo na quinta-feira (30) em celebração ao Dia de Corpus Christi, além da sexta-feira (31). Com isso, os servidores públicos municipais terão um feriadão prolongado de quatro dias. A portaria nº 327 será publicada no Diário Oficial do Município.

Durante os dias sem expediente interno, os serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura da Capital estarão mantidos para a população, tais como a limpeza urbana, Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais municipais, além do ordenamento do trânsito.

Após o expediente desta quarta-feira (29), os veículos oficiais serão recolhidos as suas secretarias de origem ou ao Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e só voltarão a circular na manhã da segunda-feira (3 de junho). Excetua-se a isso os veículos oficias em serviços essenciais.