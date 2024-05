De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Campina Grande e Região, José Rogério, o comércio da cidade poderá funcionar no feriado de Corpus Christi, que será celebrado no dia 30 de junho.

A decisão segue as regras da convenção coletiva de trabalho entre o sindicato e os patrões, que garante aos trabalhadores que optarem por trabalhar no feriado o pagamento em dobro, uma folga posterior e vale-transporte.

– O comerciante tem a liberdade de abrir ou não a sua loja no dia do feriado. Mas se ele decidir abrir, precisa seguir as regras da convenção coletiva, que garantem os direitos dos trabalhadores – explicou Rogério em entrevista à Rádio Caturité FM nesta terça-feira (28).

O sindicalista também ressaltou a importância de que os empregadores comuniquem aos trabalhadores com antecedência mínima de 48 horas sobre a escala de trabalho no feriado.