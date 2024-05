Coloque o empreendedorismo na pauta e participe do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Ainda dá tempo de produzir conteúdos para concorrer ao Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ).

Podem ser inscritas na 11ª edição matérias publicadas no período de 5 junho de 2023 a 2 de junho de 2024, que abordem o empreendedorismo e os pequenos negócios. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de junho deste ano.

Além de publicações em Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, a iniciativa vai premiar produções de estudantes, na categoria especial Jornalismo Universitário.

Cada candidato poderá participar com até três materiais; não há limite de inscrições por veículo. Confira o regulamento completo e faça sua inscrição no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

Nesta edição, o Sebrae expande a participação ao incluir a categoria Jornalismo Universitário no PSJ.

Conforme o edital, o objetivo é “ampliar o conhecimento da pauta dos pequenos negócios entre os futuros jornalistas, bem como reconhecer novos talentos e incentivar a formação de profissionais qualificados”.

Os pequenos negócios correspondem a 95% dos empreendimentos formais no país, representam 30% do PIB e impactam diretamente ou indiretamente 47% da população brasileira.

Nesse contexto, o 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhecerá matérias que melhor abordem os diversos aspectos relacionados ao universo do empreendedorismo no Brasil, como:

Empreendedorismo

Produtividade e Competitividade

Inovação e Startups

Inclusão Produtiva e Sustentabilidade

Transformação Digital

Políticas Públicas e Legislação

Estímulo ao consumo nos pequenos negócios

Acesso a crédito

Etapas e Premiação

Como nos anos anteriores, a 11ª edição será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional.

Na etapa nacional, os vencedores das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo serão premiados com um notebook. Dentre os quatro, será selecionado o vencedor do Grande Prêmio, que receberá também um celular de última geração – mesmo prêmio que será ofertado ao ganhador da categoria especial de Jornalismo Universitário.

Instituído pelo Sebrae, o concurso jornalístico é referência no fomento ao jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo

do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.