Campina Grande terá frota reforçada e Tarifa Zero Junino no feriado

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, vai garantir transporte público com frota reforçada e com direito a Tarifa Zero Junino nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi.

O acesso ao transporte coletivo sem nenhum custo para a população acontece das 19h até o final da festa no Parque do Povo e foi conseguido pela Prefeitura de Campina por meio de uma parceria com a empresa Vai de Bet. É o “Vai de Bet, Vai de graça!”.

Durante o dia, o transporte, assim como em todo feriado, terá a frota na rua das 6h até às 18h.

Já no período noturno, em função do Tarifa Zero Junino, haverá reforço de ônibus em 15 linhas.

São elas: 111, 020, 022, 263, 303, 004, 444, 555, 660, 090A, 092, 903A, 903B, 910 e 955.

Para mais informações sobre os horários do transporte coletivo, o usuário pode entrar em contato pelo telefone ou whatsapp (83) 3341.1517, por mensagem via WhatsApp Mobilidade.