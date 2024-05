Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira na Paraíba

A condição de reduzida nebulosidade permanece em praticamente todo estado da Paraíba. No entanto, o deslocamento de umidade oriunda do oceano Atlântico, em direção à costa leste do Estado, trazida pelos ventos alísios de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera), poderá ocasionar chuvas passageiras e pontuais na faixa leste. Nos demais setores o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável.

*Aesa