Foi inaugurada no sábado, 25, no município de Boa Vista, a usina de energia solar do Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, o Help, da Fundação Pedro Américo, que passa a ser o segundo hospital em toda a América Latina a operar com 100% de energia renovável e limpa.

A solenidade contou com a presença do prefeito André Gomes; de Dalton Gadelha, chanceler e presidente da fundação; de Geraldo Medeiros, diretor médico do Help; de Felipe Reul, diretor executivo do hospital; demais técnicos e servidores do Help; e de Alberto Fontes, presidente da empresa Yellowgreen Energia Renováveis Ltda, responsável pela instalação da usina.

“Trata-se de mais uma iniciativa deste homem visionário, que é o Dr Dalton, que coloca o Help como uma instituição de referência e excelência na América Latina, que já nasceu atendendo 60% dos pacientes do SUS e 40% de particulares ou de planos de saúde, possuindo o selo Cebas de filantropia”, destacou André Gomes.

“Por isso, agradeço ao homem à frente do tempo, Dalton Gadelha, e a toda a equipe fantástica do Help, assim como a Alberto Fontes, da Yellowgreen. Com projetos e iniciativas deste tipo é que continuamos a transformar vidas”, complementou o prefeito de Boa Vista.