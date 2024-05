Operação Bairro Limpo é lançada em Campina Grande

A prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), realiza, a partir desta terça-feira, 28, a Operação Bairro Limpo, que beneficia inicialmente o Conjunto Aluízio Campos, mas que vai se estender pelos demais bairros da cidade.

De acordo com o secretário Sargento Neto, a operação contará com apoio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) e da Defesa Civil, com a força-tarefa envolvendo coleta de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, de faixas de pedestres, operação tapa-buracos, entre outras ações.

“Recebemos a orientação do prefeito Bruno para atingirmos todos os bairros, sem prejudicarmos os serviços diários, de coleta, capinagem, de operação tapa buraco, limpeza de terreno baldio, fiscalização ambiental, sendo tudo isso realizado nessa operação, principalmente com o trabalho de conscientização, para que a população não jogue lixo em terrenos, já que temos uma coleta periódica, regular, para que a nossa cidade continue sendo um cartão postal que sempre foi”, disse o secretário Sargento Neto.

Um cronograma será divulgado pela Sesuma, onde toda semana um novo bairro será beneficiado com essa ação, que vai retirar lixo domiciliar, entulho, lixo acumulado, realizar poda, capinagem, varrição, com os trabalhos começando a partir das 7 da manhã, se estendendo até às cinco da tarde, sendo repetido no outro dia até que a limpeza seja finalizada.