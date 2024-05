Marcelo Queiroga avalia que João Pessoa será um laboratório para a aliança PL/NOVO

O pré-candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido Liberal, Marcelo Queiroz destacou a formalização do nome de Sérgio Queiroz (NOVO) como o vice de sua chapa e que vinha trabalhando para unificar os setores conservadores da cidade, e as diversas correntes e hoje, a direita está unida não só em João Pessoa, mas em Cabedelo e Bayeux para apresentar uma opção aos eleitores da região metropolitana.

Queiroga acredita ainda que a aliança entre o PL e NOVO pode ser reeditada em nível nacional e estadual para as eleições de 2026 até porque os dois partidos têm um alinhamento muito forte em Brasília, sobretudo, na Câmara Federal onde os parlamentares do NOVO e do PL sempre votam em conjunto com o núcleo ligado a Bolsonaro.

“Este ano de 2024, a cidade de João Pessoa, com certeza será um laboratório para que em 2026 possamos ter uma reedição dessa aliança tanto a nível estadual quanto federal”, destacou,

Sobre a campanha local, Queiroz disse que os dois partidos vão apresentar um projeto para fazer uma João Pessoa melhor de verdade. Segundo ele, o projeto será um sucesso, porque a cidade terá uma gestão lberal conservadora fora do que as últimas gestões de prefeitos apresentaram, que eram populistas ou de um populismo de quinta, e que deixaram a cidade numa situação caótica com a saúde caindo pelas tabelas, alta taxa de anafabetismo e que caiu no ranking do saneamento.

“Essa é a nossa preocupação, tanto minha quanto de Sérgio Queiroz, que não somos políticos profissionais, mas temos o dever de oferecer os nosso nomes para melhorar a cidade de João Pessoa e a partir da região metropolitana construir uma nova força política para o estado da Paraíba”, declarou.