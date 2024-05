Hospital HELP Inaugura Usina Solar em Boa Vista

Neste sábado, 25 de maio, o HELP – Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa fez história mais uma vez ao inaugurar suas usinas solares fotovoltaicas.

De acordo com o Presidente do HELP, Dalton Gadelha, o hospital será o segundo na América Latina a operar com 100% de eletricidade gerada por painéis solares. Este marco é um grande passo para a sustentabilidade e eficiência econômica na área da saúde.

Durante a solenidade, o Presidente do HELP, pontuou o impacto na saúde pública e na gestão hospitalar com a construção da usina.

“O que estamos fazendo é nutrir os hospitais filantrópicos, como é o nosso caso, e sugerir aos políticos e gestores que façam isso nos hospitais públicos do Brasil inteiro, porque é uma economia muito grande que salva vidas, principalmente das crianças. Estamos vivendo uma situação de emergência em saúde pediátrica decretada pelo governo do estado da Paraíba, e assim, estaremos economizando para investir na pediatria e na obstetrícia. O que estamos fazendo aqui é uma grande conquista”, disse.

Ele ainda destacou a importância da equipe, mostrando que a colaboração, o comprometimento e a expertise dos profissionais envolvidos são fundamentais para transformar grandes ideias em realizações concretas.

Dalton Gadelha ressaltou que “ter um time extraordinário é essencial para superar desafios e alcançar novos patamares. Poucas empresas na Paraíba podem contar com uma equipe tão dedicada e capacitada quanto a nossa, e é graças a esse esforço coletivo que estamos celebrando conquistas tão significativas”, afirmou.

Um dos coordenadores da equipe de engenharia da Fundação Pedro Américo, Épsilon Honorato, comentou sobre a relevância da usina.

“Essa usina tem importância para o HELP e para a sociedade. Não estamos falando só de uma usina que produz energia, mas de geração de vidas, porque tudo que se transforma em subsídio para o HELP, cada quilowatt que geramos é uma vida que está sendo tratada, uma vida que nasce. Para a sociedade, isso é uma usina para gerar o melhor”, disse.

O prefeito de Boa Vista, André Gomes, destacou a importância deste projeto para a cidade e a contribuição para a saúde pública.

“É uma alegria imensa receber mais um empreendimento de Dalton Gadelha, que tem feito um trabalho voltado para educação, saúde e medicina. É motivo de satisfação ter em nosso município uma usina que irá abastecer o hospital. Boa Vista está recebendo as duas usinas. O HELP, que nasceu grande, agora vai operar com 100% de energia solar. Estamos fazendo parte desse grande empreendimento”, pontuou.

Já o Diretor-presidente da YellowGreen Paraíba, Alberto Fontes, destacou a importância econômica e ambiental do projeto.

“É um investimento de retorno econômico financeiro muito interessante, dado o preço alto de energia no Brasil, sem contar que é uma energia limpa que ajuda o meio ambiente. Energia solar não produz poluição, gás, ruído. Estamos falando em sustentabilidade, é econômico, é limpo, e é um empreendimento amigo do meio ambiente e da natureza”, concluiu.