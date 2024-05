Ana Claudia destaca união de esforços que permitiu requalificação do Parque Evaldo Cruz

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), foi representado nesta segunda-feira (27) pela sua esposa e ex-primeira-dama de Campina Grande, Ana Cláudia Nóbrega Vital do Rêgo (MDB), na solenidade de entrega da primeira fase das obras de requalificação do Parque Evaldo Cruz, também conhecido como Parque do Açude Novo, em Campina Grande.

Veneziano teve que viajar a Brasília para cumprir uma missão oficial junto à Frente Parlamentar Brasil-EUA, da qual é presidente.

Ana Cláudia disse que todos os que ajudaram o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) a concretizar esse anseio de Campina Grande estão de parabéns.

“Eu preciso parabenizar toda a sua equipe, pois não é fácil uma obra dessa envergadura ser realizada em tão pouco tempo, pois me lembro que, em pleno dia de São João de 2023, estávamos ali no auditório do Teatro Rosil Cavalcante, com Veneziano e a presidente do Banco do Brasil, a campinense Tarciana, assinando o convenio que possibilitou tudo isso. Então é um momento de celebração, Campina vive um momento fantástico, onde diversas obras estruturantes estão sendo realizadas em todas as áreas, muitas com o apoio decisivo do senador Veneziano, que não tem poupado esfor ços; do senador Efraim e outros importantes atores nesse processo”

De Brasília, Veneziano destacou a importância de união de forças em favor da cidade, o que possibilitou a articulação do financiamento que garantiu recursos necessários, através do Banco do Brasil, para a Prefeitura de Campina Grande concretizar a obra.

“Acessar os recursos que a Prefeitura acessou junto ao parceiro Banco do Brasil não é fácil. Só com uma equipe como essa, que apresentou um projeto de excelência. Eu já fui prefeito dessa cidade e posso dizer que, em Brasília, as demandas são grandes e os recursos são escassos e se você não tiver projetos bem elaborados, dificilmente se consegue acessar esses recursos”, disse Veneziano

Prefeito agradece – Na sua fala, o prefeito Bruno fez um agradecimento público à atuação de Veneziano: “Campina agora tem dois senadores (Veneziano e Efraim) e eu faço questão de mencionar isso. Ana, leve a Veneziano a minha gratidão, aqui de público, por todo o esforço e compromisso que ele tem tido, não comigo, mas com a cidade. Esse é o nosso compromisso que a gente honra”, afirmou Bruno.

A nova configuração do Parque “Açude Novo” incluirá novas áreas comerciais, esportivas, culturais, de lazer e de serviços, atendendo também aos requisitos de acessibilidade nos espaços públicos.

Todo o Parque será cercado, nos moldes do Parque da Criança, com sistemas de controle de entrada para garantir a segurança das pessoas.