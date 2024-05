Podcast Sou do Campo: entenda tudo sobre o cultivo de hortas

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Fábio Agra Medeiros, professor de agroecologia e engenheiro agrônomo, junto à professora doutora Hélida Barbosa, falou sobre o cultivo de hortas.

Fábio e Hélida compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre o trabalho desenvolvido na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), especialmente no Campus II.

Com discussões sobre técnicas de cultivo, controle de pragas e doenças, bem como a importância social e técnica das hortas, o quadro proporcionou uma visão detalhada sobre esse aspecto vital da agricultura.

Ouça o podcast completo.