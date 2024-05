Nesta segunda-feira, 27, será realizada a solenidade de entrega da primeira etapa da obra de revitalização e requalificação do Parque Evaldo Cruz, localizado no coração de Campina Grande. O evento de inauguração está programado para ser iniciado às 17h30. A estrutura do equipamento público, que passa a integrar o Parque do Povo e as festividades d’O Maior São João do Mundo, que começa na quarta-feira, 29 de maio, e vai até 30 de junho.

O público pode acessar o evento de entrega da obra pelo portão de acesso, localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais e de moradores da região, que aguardam ansiosamente pela inauguração.

A primeira etapa da obra, que teve sua ordem de serviço assinada em 17 de agosto do ano passado, foi concluída em nove meses. A entrega da primeira etapa da obra, dentro do cronograma previsto, reflete o compromisso da administração municipal em proporcionar um espaço de lazer e convivência para os campinenses e também para os visitantes.

Durante a construção, cerca de 200 colaboradores, incluindo funcionários da empresa responsável e terceirizados, trabalharam para garantir a entrega da obra dentro do prazo estipulado.

Investimento

Com um investimento de R$ 30 milhões, essa obra histórica, localizada no Centro da cidade Rainha da Borborema, devolverá à população um amplo espaço para exercícios, contemplação, eventos e, agora, de ampliação para o Parque do Povo.

Para Rogério, ajudante de obras, que está trabalhando no Parque há cinco meses e meio, a conclusão da primeira etapa do Parque Evaldo Cruz é motivo de grande satisfação. “Estou feliz demais. Com 35 anos de idade e eu nunca vi isso aqui funcionando. Vou ver agora. Realizou meu sonho de criança de ver aqui funcionando. É satisfatório fazer parte da história. Vou trazer a família, tirar foto. É só alegria.”, afirmou.

“Está ficando bonito, para a minha família e para todos. É bom (contribuir para a história de Campina Grande), com o nosso suor, onde eu derramei o meu suor, vendo com o que eu contribui para a minha cidade”, disse Luan, servente de pedreiro, outro trabalhador das obras de revitalização do Parque Evaldo Cruz.

Empregos

A inauguração do Parque Evaldo Cruz não apenas marca a conclusão da etapa de uma obra importante, mas também simboliza a geração de empregos, proporcionando benefícios econômicos e sociais para a região.

Nesta primeira etapa da obra, além da ponte da rua Lino Gomes da Silva, já liberada, também serão entregues a passagem entre os Parques do Povo e Evaldo Cruz, o pátio multiuso, escadarias para contemplação da fonte, obelisco requalificado, fonte luminosa, pavimentação ao lado do obelisco, rampas de acessibilidade, paisagismo da primeira etapa, gradil de proteção e iluminação em LED, em todo o parque.

A revitalização do Parque Evaldo Cruz vai elevar a infraestrutura dos eventos turísticos de Campina Grande. Equipamentos modernos serão instalados para oferecer performances memoráveis. Além disso, essas melhorias oferecerão espaços públicos de alta qualidade, que podem ser desfrutados durante todo o ano, e não apenas durante o São João.