A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado, contará com o auxílio de drones no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O primeiro voo com os novos equipamentos será nesta segunda-feira (27), a partir das 10h, no Mercado Público de Mangabeira – em frente à Casa da Cidadania. O objetivo é identificar, mapear e auxiliar os profissionais da saúde na eliminação de possíveis focos do Aedes aegypti nos bairros da Capital.

A gerente de Vigilância Ambiental e Zoonoses, Pollyana Dantas, explica que os drones conseguem ter uma visão bem mais completa das áreas, chegando a locais que os agentes não têm acesso. Será possível, por exemplo, visualizar pontos estratégicos como calhas, piscinas e terrenos abandonados, direcionando o trabalho dos profissionais, que entrarão em campo rapidamente para realizar a eliminação dos focos.

“Será uma ação pioneira e muito importante aqui em nossa cidade. Os drones chegam como grandes parceiros nesta missão, já que as imagens conseguem nos guiar para possíveis criadouros, indicando em quais imóveis e localidades existe um maior risco”, comenta Pollyana Dantas, acrescentando que os drones utilizados pertencem à Polícia Militar da Paraíba.

O Mercado Público de Mangabeira foi o local escolhido para este primeiro dia de ação. O ponto de encontro será em frente à Casa da Cidadania. Durante o momento do voo, as equipes responsáveis estarão em contato para que os pontos sejam mapeados e inspecionados imediatamente.

Denúncias

Para que a população possa denunciar possíveis focos do agente transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza dois canais de atendimento.

Por mensagem

A denúncia pode ser realizada pelo WhatsApp ‘Xô, Aedes’ – (83) 98825-0549. Este número recebe apenas mensagens. Além de denunciar possíveis focos, também é possível tirar dúvidas sobre prevenção, sintomas e locais de atendimento. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e, aos sábados, das 8h às 11h30.

Ligação

Para quem preferir ligar, pode entrar em contato com Disk Dengue, que atende no número 3213-7781 e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.