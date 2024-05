Em encontro estadual realizado nesse sábado (25), o Partido Novo oficializou a participação de Sérgio Queiroz como pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Partido Liberal, ao lado de Marcelo Queiroga, pré-candidato a prefeito de João Pessoa da legenda. O evento contou ainda com a presença do presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, e do senador Eduardo Girão (Novo/CE).

O coordenador da campanha do PL na região metropolitana, Cabo Gilberto, comemorou a decisão do Novo, que ainda não estava oficializada, mas que já era dada como certa, uma vez que Sérgio Queiroz, embaixador do Novo na Paraíba havia disponibilizado seu nome para a disputa eleitoral na capital paraibana. “Direita unida é segundo turno rumo à vitória”, resumiu o coordenador.

Após muitas hesitações e muitas conversas de bastidores com as lideranças políticas e até religiosas, já que é pastor da Comunidade Vida, Sérgio Queiroz disse estar pronto para enfrentar o pleito. “A vinculação caminha forte, como sempre. Entendemos que a candidatura de Marcelo se põe como uma resposta a anseios técnicos da cidade”, destacou.

O pré-candidato a prefeito Marcelo Queiroga ressaltou que a expectativa é muito positiva em torno da chapa oficializada. “Essa união é muito forte já que o conteúdo programático do Novo é muito semelhante ao do Partido Liberal, tanto é que estamos juntos agora em 2024 para eleger uma chapa diferente de tudo que já foi apresentado à população de João Pessoa”, enfatizou.

Na ocasião, além de João Pessoa, o partido confirmou as pré-candidaturas dos municípios de Bayeux, com Glicério Feitosa; de Monteiro, com Paulo Neto; e de Jacaraú, com Danilo César. A legenda também confirmou pré-candidaturas a vice-prefeito de Major Fábio (Cabedelo), Toinho (Santa Rita) e David (Jacaraú).