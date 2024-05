Aparte: colunista resgata vídeo com ex-bispo de Campina Grande

O acumular dos anos nos faz mais sentimentais e chorosos, por assim dizer. Escutei essa constatação há muitos anos de meu pai, João Lopes de Souza, um homem simples, de voz modulada e linear, mas que absorveu os ensinamentos que a vida lhe proporcionou, ao cabo de adversidades e de conquistas, muitas delas acanhadas para o senso comum, mas realizadoras para o seu universo particular.

Mais tarde, o sábio advogado (e ex-superintendente da Rádio Caturité) José Cursino de Siqueira repisou o ensinamento noutra perspectiva, ressaltando que as emoções afloravam incontrolavelmente com o acumular dos anos, uma vez que essas emoções passam a ultrapassar as ´barreiras de contenção´ erigidas da racionalidade.

E tenho personalizado crescentemente essa propensão às lágrimas.

O que no ontem talvez tenha sido represamento, no presente é a exterioridade da alma.

Foi o que ocorreu dias atrás, com um presente virtual, mas maravilhoso, enviado pelo querido amigo Dom Genival Saraiva de França, bispo emérito de Palmares (PE), atualmente residindo em Maceió (AL).

Trata-se de um vídeo do já distante dezembro de 2000, quando o marcante ex-bispo emérito de Campina Grande Dom Luís Fernandes abençoou a biblioteca do Seminário Diocesano São João Maria Vianney.

Quando dos preparativos para deixar Campina, já se encaminhando para a condição de bispo emérito, testemunhei Dom Luís escolher apenas seis livros para acompanhá-lo pelo restante dos seus dias.

E todo o acervo de sua biblioteca pessoal – falo de centenas de livros! – foi doado à biblioteca acima referida.

Já naquela época, o ´Dom´ alertava para a “crise cultural que nós (Brasil) estamos vivendo”.

Dom Luís era um homem muito à frente de seu tempo. E, no presente, é legítimo, mas doloroso reconhecer, que o seu diagnóstico apenas se agudizou.

Há 21 anos o ´Dom´ nos deixou em carne e osso. Suas lembranças nos acompanharão indefinidamente.

Vale a pena assistir ao depoimento em vídeo do ´Dom´, que também chamava a atenção para o cuidado necessário com a formação sacerdotal, na perspectiva do futuro da Igreja Católica entre nós.

