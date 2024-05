A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Finanças, vem a público dar explicações acerca de um problema identificado no lançamento de cobranças do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de algumas unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Aluízio Campos.

O erro de origem diz respeito ao registro dos imóveis, ainda na época da entrega, no ano de 2018, no entanto, só foi detectado pelos técnicos da Sefin nos últimos dias, após o recebimento de reclamações de alguns moradores. Ciente da legislação que concede isenção desse tributo para as moradias que se enquadram na característica de habitações populares, a Sefin já iniciou o cancelamento de todos os débitos referentes ao Aluízio Campos.

A Sefin ainda reitera estar à disposição de todos os contribuintes para esclarecer quaisquer eventuais dúvidas que ainda possam restar, atendendo de maneira presencial em sua sede, localizada na Rua Cazuza Barreto, 113, no Bairro da Estação Velha, no prédio da antiga sede da STTP. Os contribuintes podem entrar em contato também através do telefone 3310-6297.