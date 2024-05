Acontece nesta sexta-feira, no sábado e no domingo (24, 25 e 26) a 3ª edição do evento Orando com Poder, promovido pela Paróquia Nossa Senhora das Dores e São Lucas, da Diocese de Campina Grande.

O evento, que tem como objetivo proporcionar um momento de fé, oração e reflexão aos fiéis, espera receber um público circulante entre 5 mil e 6 mil pessoas.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o padre Eude Araújo, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores e São Lucas, falou sobre a importância do evento.

– O Orando com Poder é um momento especial para os fiéis se conectarem com Deus e fortalecerem sua fé. É um tempo para rezar, meditar e buscar a graça de Deus em nossas vidas – afirmou o padre.

Programação:

Sexta-feira (24/05): Missa com o pregador Fabrício Andrade, da Canção Nova, na Praça em frente à igreja de São Benedito, no distrito de Catolé de Boa Vista.

Sábado (25/05): Encontro no Sítio Estreito.

Domingo (26/05): Missa e encerramento do evento no ginásio da Escola Adalgisa Amorim, no bairro do Verdejante.