No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista da Silva, extensionista rural da Empaer Campina Grande, trouxe informações sobre a participação da instituição na exposição de animais da cidade.

Geneilson destacou a importância do evento, que conta com uma ampla variedade de atrações, incluindo produtos industriais, tecnologia, workshops, palestras, cursos, oficinas e gastronomia, além da exposição de animais.

A Empaer Paraíba marcou presença no evento, apresentando diversas inovações tecnológicas, como sistemas de hidroponia avançados, demonstrando o compromisso da instituição com o desenvolvimento e a modernização do setor agropecuário.

Ouça o podcast completo.