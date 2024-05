54ª Expapi é opção de lazer em Campina Grande

Parque de diversões, passeios de pôneis, apresentações de forró pé de serra, feira de artesanato e exposições de animais são algumas das atrações da 54ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), que acontece no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande, até o próximo domingo (26).

No espaço também tem a comercialização de produtos regionais, entre eles cachaça, queijo e mel, além da praça de alimentação – Agrofood.

A Expapi é uma excelente oportunidade de negócios para o setor agropecuário, além de oferecer diversas opções de lazer para as famílias paraibanas, que buscam um lugar seguro, com proximidade da natureza, animais, comidas regionais, lazer para as crianças, e a oportunidade de acompanhar competições entre raças e torneios leiteiros.

“A exposição está sendo um verdadeiro sucesso e é uma programação imperdível para todas as famílias. O evento oferece uma experiência completa de lazer e cultura, com diversas atrações. Estamos preparados para receber a todos da melhor forma possível e convidamos as famílias paraibanas a aproveitar este fim de semana, aqui na Exposição”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo.

O evento é organizado pelo Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), e conta com parceria da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Sebrae, Sistema Faepa/Senar-PB, e Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB), com a expectativa de movimentar cerca de R$ 10 milhões.