Vai faltar água em 27 áreas de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) anunciou que 27 bairros de João Pessoa, toda a cidade de Bayeux e o distrito de Várzea Nova, em Santa Rita, terão o abastecimento de água suspenso neste sábado (25).

A interrupção está programada para começar às 12h, com a previsão de normalização gradual a partir das 10h do domingo (26).

A suspensão do abastecimento é necessária para a realização de uma manutenção preventiva de grande porte em equipamentos do Sistema Marés, que abastece a Região Metropolitana de João Pessoa.

Além disso, serão realizados a limpeza e a desinfecção do reservatório R2 (Pavilhão do Chá), localizado no Centro da Capital.

Locais afetados pela suspensão de água:

João Pessoa:

Centro

Jaguaribe

Tambiá

Cordão Encarnado

Roger

Baixo Roger

Varadouro

Padre Zé

Alto do Céu

Porto de João Tota

Salinas Ribamar

Vem-vem

Ilha do Bispo

Cruz das Armas

Oitizeiro

Funcionários I

Jardim Planalto

Bairro dos Novaes

Mandacaru

Bairro dos Ipês

Treze de Maio

Boa Vista

Pedro Gondim

Conjunto Verdes Mares

Torre

Expedicionários

Tambauzinho

Bayeux:

Toda a cidade

Santa Rita:

Distrito de Várzea Nova

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a Cagepa através do telefone 115 ou pelo Whatsapp (83) 98198-4495.

*com informações do g1 pb