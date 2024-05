Cardeal recorda participação de Bispo de Campina no Concilio

Em conferência que proferiu em Campina Grande, no final de semana passado, o cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, afirmou que “a hierarquia católica não está fora nem acima do povo de Deus”.

O cardeal fez um registro histórico na ocasião: durante o Concílio Vaticano II (década de 1960), o então bispo de Campina Grande, Dom Manoel Pereira da Costa, foi o primeiro prelado a se manifestar sobre os comunicados que deveriam ser feitos à comunidade católica sobre as discussões que estavam acontecendo no evento.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

