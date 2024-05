Prêmio Sebrae de Jornalismo tem categoria dedicada a textos

Profissionais que pautam o empreendedorismo e têm textos publicados em veículos impressos (jornais ou revistas), portais ou sites de notícias podem concorrer ao 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ).

Essa edição, cujo tema central é “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”, está com inscrições abertas até o dia 3 de junho pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br.

Relevância do conteúdo da notícia, qualidade de texto, benefício público, fontes de informações, originalidade, inovação e criatividade serão critérios utilizados na avaliação das matérias.

Para participar, o candidato deve fazer o cadastro no site do prêmio e anexar o arquivo em formato PDF ou o link da reportagem.

Além da categoria Texto, a iniciativa também vai reconhecer produções jornalísticas em áudio, vídeo e fotojornalismo. Conteúdos produzidos por estudantes de jornalismo no âmbito acadêmico serão analisados em uma categoria especial – Jornalismo Universitário.

Para concorrer, as produções devem ter sido veiculadas no período de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024; profissionais e estudantes podem concorrer com até três trabalhos.

Orientações

Referente a conteúdos multimídia, quando a matéria principal é o texto, o conjunto deve ser inscrito na categoria ‘Jornalismo em Texto’. Nesse caso, os áudios e vídeos que fazem parte da matéria não poderão ser inscritos separadamente nas demais categorias.

Uma mesma matéria não pode ser inscrita em mais de uma categoria. A exceção são os trabalhos publicados em jornais, revistas ou veículos web, nos quais as fotografias que ilustram as matérias – ‘inscritas na categoria Jornalismo em Texto’ — também poderão ser inscritas na categoria ‘Fotojornalismo’ pelo autor das imagens.

Veja o regulamento completo em www.premiosebraejornalismo.com.br.

Temas

O objetivo do PSJ é reconhecer as melhores notícias sobre empreendedorismo e pequenos negócios, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou em novas plataformas digitais. O assunto é abrangente e os trabalhos podem abordar temas como:

Empreendedorismo

Produtividade e Competitividade

Inovação e Startups

Inclusão Produtiva e Sustentabilidade

Transformação Digital

Políticas Públicas e Legislação

Estímulo ao consumo nos pequenos negócios

Acesso a crédito

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo

Instituído pelo Sebrae, o concurso é referência no fomento ao jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. Na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.