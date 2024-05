O governador João Azevêdo anunciou, nesta quarta-feira (22), a antecipação do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para todos os servidores públicos estaduais, que será realizada no dia 10 de junho.

Além disso, o gestor estadual também assegurou o pagamento dos salários referente ao mês de maio para a próxima terça (28) e quarta-feira (29). No total, as folhas somam um impacto financeiro superior a R$ 1 bilhão, que serão injetados na economia do estado em 14 dias.

“Seguimos honrando o nosso compromisso com os servidores, o que fazemos desde janeiro de 2019. Todos esses recursos injetados na economia do estado resultam de uma gestão fiscal eficiente, que permite o pagamento em dia do funcionalismo público estadual que poderá celebrar os festejos juninos com tranquilidade. Essa é a Paraíba que tem avançado e garantido a geração de emprego e renda e dias melhores para o nosso povo”, frisou o gestor.

Calendário:

28/05 (terça-feira) – aposentados, pensionistas e reformados;

29/05 (quarta-feira) – servidores da ativa (administrações direta e indireta);

10 de junho (segunda-feira) – primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados, pensionistas, reformados e ativos.