A Feira Central de Campina Grande, um dos pontos mais tradicionais da cidade, é conhecida por sua variedade de produtos frescos e de qualidade. Entre os itens procurados pelos frequentadores, o coco seco se destaca pela sua versatilidade e sabor único.

O repórter Gabriel Diniz visitou a feira nesta terça-feira (21) e conversou com comerciantes experientes, como Maria do Socorro da Silva, que há 29 anos vende coco no local, e Pedro do Coco, que traz os cocos diretamente do sítio.

Maria do Socorro, com experiência de quase três décadas no ramo, ressalta a importância da praticidade para os clientes.

– O cliente escolhe como levar. Pode ser inteiro, ou ralado, que ralamos na hora, tanto mais fininho, como mais grosseiramente. Antes da máquina, as pessoas levavam para casa, hoje já leva ralado e pode congelar. Às vezes o produto estragava porque as pessoas não queriam levar o coco inteiro, mas com o ralador industrial temos energia nas barracas e facilitou bastante o comércio. O preço é o mesmo. Não cobramos valor adicional para ralar – contou.

Pedro do Coco, por sua vez, destaca a origem dos produtos: “Trazemos do sítio colhendo de forma manual. O coco verde para tomar a água e o seco para o comércio.”

Essa atenção à origem e ao processo de colheita garante a qualidade e o frescor dos cocos vendidos na Feira Central.

O coco seco pode ser utilizado de diversas maneiras: na culinária, para preparar pratos doces e salgados; na confeitaria, para decorar bolos e tortas; na cosmética, para hidratar a pele e os cabelos; e até mesmo na medicina popular, para tratar de diversos problemas de saúde.

