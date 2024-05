João Pessoa é destaque entre os destinos de viagem para julho

Uma análise da Decolar – considerada a maior empresa de viagens online da América Latina – sobre as preferências de viagem dos clientes para as férias de julho de 2024 aponta João Pessoa num lugar de destaque entre os top 10 destinos mais procurados.

A análise, que se baseou na procura por pacotes nacionais e internacionais no site e no aplicativo da Decolar, revelou que a capital paraibana está na lista dos destinos mais desejados para a temporada.

Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar, destacou o crescimento significativo nas buscas por viagens para as férias de julho, registrando um aumento de 107% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), comenta que o investimento na promoção e divulgação do Destino Paraíba tem proporcionado um aumento no número de turista.

“A inclusão da capital paraibana nessa lista reforça seu potencial como um destino turístico vibrante e em ascensão, proporcionando aos visitantes uma mistura única de história, natureza e hospitalidade,” destaca.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, ressalta que ter a capital paraibana entre os 10 destinos mais buscados na Decolar é o resultado dos esforços do Governo do Estado, que busca expandir e enriquecer as experiências turísticas na Paraíba.