Campanha SOS Rio Grande do Sul arrecada toneladas de doações em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa concluiu, nesta terça-feira (21), a primeira fase da campanha SOS Rio Grande do Sul, iniciada no começo do mês em anúncio feito pelo vice-prefeito Leo Bezerra, com o objetivo de ajudar a amenizar as consequências das chuvas sobre os desabrigados e vítimas das enchentes no estado gaúcho.

Foram arrecadadas 130 toneladas de doações, incluindo itens de vestuário, calçados, cama, banho, água potável, alimentos, ração animal e de higiene pessoal.

A ação é capitaneada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP), com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Leo Bezerra destacou a participação da população na campanha e o apoio dos parceiros.

“A conclusão desta primeira fase da campanha nos confirmou a solidariedade do pessoense. Fizemos o chamamento e a resposta não poderia ter sido melhor. Só tenho a agradecer a todos que doaram e também aos nossos parceiros nesse trabalho, como a empresa de Correios, que possibilitou o transporte das doações, que chegaram com tranquilidade ao seu destino para amenizar o sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, frisou o vice-prefeito da capital paraibana.

A gestão municipal colocou à disposição da população três pontos de coletas de doações em equipamentos localizados no Altiplano, Pedro Gondim e também no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

Se juntaram à campanha os Shoppings Manaira e Mangabeira, assim como o Condomínio Bessa, que também coletou donativos entregues pela população.

Por meio de parceria firmada entre a Prefeitura de João Pessoa com os Correios para apoio logístico, as doações foram transportadas com auxílio do Exército Brasileiro e chegaram ao seu destino.

Como doar – A população pode continuar realizando suas doações se encaminhando às agências dos Correios, onde receberão orientações sobre como proceder e encaminhamentos.