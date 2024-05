Bar do Cuscuz já retomou plenamente as atividades em João Pessoa

O Bar do Cuscuz João Pessoa retomou plenamente as atividades. O estabelecimento conseguiu reverter a decisão que o impedia de exercer as atividades mediante ação da Sudema.

Jamais houve constatação de despejo de esgoto no bar, alega a direção do estabelecimento.

O embargo ocorreu por conta da casa de lixo. O ralo adicional que foi solicitado foi colocado.

A Sudema fez uma nova fiscalização e constatou que o BDC estava em ordem.

O Bar do Cuscuz confia nas suas boas práticas sanitárias e segue à disposição para devidos esclarecimentos às autoridades.