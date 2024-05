Vai aumentar a conta mensal da Cagepa; saiba detalhes

O Diário Oficial do Estado publicou, no final de semana, Resolução da Agência de Regulação do Estado da Paraíba que autoriza um reajuste linear de 9,97% “na estrutura tarifária da Cagepa e na tabela de serviços e multas, excluindo a tarifa social”, com vigência a partir de 18 de junho próximo.

Informação da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a coluna completa desta segunda-feira, acesse aqui.