SES oferece formação em auriculoterapia para trabalhadores da saúde

Com o objetivo fortalecer a Política Estadual das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) promove o curso de Auriculoterapia, em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Santa Catarina, para os trabalhadores da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o estado.

A inscrição pode ser realizada pelo link https://auriculoterapiasus.ufsc.br/ até o dia 30 de junho próximo.

Podem se inscrever para a formação profissionais de nível superior da atenção primária, lotados nas equipes de Saúde de Família, unidades básicas ou centros de saúde tradicionais, equipes multiprofissionais, equipes de atenção domiciliar e de consultórios de rua, profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e de serviços de reabilitação por meio de ensino.

De acordo com a técnica da Gerência Operacional de Atenção Básica (GOAB) da SES, Adriana Gomes, que está como referência estadual em PICs, a auriculoterapia é uma técnica de estimulação de pontos específicos da orelha, associada à medicina tradicional chinesa, que estimula outros órgãos, sistemas e funções do organismo.

“Na atenção primária, a auriculoterapia já tem sido usada em atendimentos individuais e coletivos para diversos tipos de problemas de saúde, como tratamento em associação com outras terapêuticas, de modo a enriquecer as possibilidades de cuidado aos usuários dos SUS”, explicou.

O modelo do curso será semipresencial com 75 horas, no formato ensino à Distância (EAD), e 5 horas presenciais, nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, localizados nas três macrorregiões de saúde.

O início do curso é no dia 5 de julho de forma EAD. As aulas práticas acontecem nos dias 22 e 23 de agosto, em João Pessoa; já nos polos de Cajazeiras, Campina Grande e Patos começam no dia 26 de agosto.