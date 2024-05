Prefeitura de Campina Grande vai asfaltar ruas do distrito de São José da Mata

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), está realizando a pavimentação asfáltica em ruas do distrito de São José da Mata. Ao todo, serão nove ruas asfaltadas no distrito.

De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, as obras de pavimentação em asfalto começaram na rua São Luiz e o cronograma segue para o asfaltamento da rua Cícero Alexandrino, em seguida para a rua José Teixeira da Silva, até completar a pavimentação das nove ruas do distrito. Além de São José da Mata, os distritos de Galante e Catolé de Boa Vista, bem como ruas do bairro das Nações, também serão contempladas com a pavimentação em asfalto.

“O povo aqui está satisfeito, porque uma rua calçada muda a vida de quem mora nela. E eu tô é contente porque além dessa pavimentação, tem mais coisa boa chegando para São José da Mata”, celebrou o prefeito Bruno Cunha Lima.

O projeto de pavimentação em asfalto irá abranger uma extensão de mais de 5,8 mil metros em uma área total de 38 mil metros quadrados, somando-se todas as 14 ruas deste pacote de obras assinado em 10 de maio em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Esse empreendimento representa um investimento de R$ 3 milhões, visando aprimorar a infraestrutura viária e proporcionar melhores condições de mobilidade urbana.

“É uma felicidade muito grande. A gente está conseguindo mais recursos, mais investimentos para Campina Grande e seus distritos. A pavimentação em asfalto vai melhorar a mobilidade, vai melhorar a qualidade de vida, acesso a diversos serviços públicos. É um passo muito importante, um trabalho em conjunto com todos”, ressaltou Joab Machado, secretário de Obras do Município.

Ao todo, em parceria com a Codevasf, serão 14 ruas beneficiadas com o asfaltamento, sendo elas:

Galante:

– Rua do Chã; – Rua José Correia de Menezes; – Rua Travessa Clotilde Menezes.

São José da Mata:

– Rua Cícero Alexandrino; – Rua Francisco de Sousa Nogueira; – Rua João Tota Filho; – Rua José Teixeira da Silva; – Rua Arnaldo Miguel Leão; – Rua Clementino Alves; – Rua da escola Maria Salomé; – Rua Emiliano Alves; – Rua São Luiz.

Bairro das Nações:

– Avenida das Nações; – Rua Desembargador Arquimedes Souto Maior.