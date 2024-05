Plenárias do ‘Você Prefeito’ começam nesta terça em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa inicia, nesta terça-feira (21), o ciclo 2024 das plenárias do programa ‘Você Prefeito’ com a participação dos moradores das 4ª e 12ª regiões.

A reunião será às 18h30 na Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato, que fica localizada na rua Joaquim Monteiro da Franca, no bairro Colinas do Sul.

Durante os encontros, a população da região pode participar e dar sua contribuição para a elaboração de políticas públicas que serão desenvolvidas pelo Governo Municipal.

As audiências públicas do programa ‘Você Prefeito’ fazem parte do ciclo da participação popular, onde moradores de bairros e comunidades podem fazer suas reivindicações e, também, elogios as ações da Prefeitura de João Pessoa.

Todas as demandas feitas pelos moradores são registradas em ata e encaminhadas para a gestão para que sejam solucionadas.

O secretário da Participação Popular (SEPP), Thiago Diniz, ressalta a importância desse instrumento democrático na gestão municipal.

“O Você Prefeito faz parte da Secretaria Executiva da Participação Popular e é ele que rege todo o nosso momento de diálogo com a população da cidade. Nós vamos rodar a cidade e apresentar aquilo que nós avançamos e ao mesmo tempo também compreender, por parte da população, aquilo que a gente ainda precisa avançar. É um momento extremamente rico, onde o microfone vai estar à disposição da população e que essa população vai poder expressar, sem nenhum tipo de censura, aquilo que ela pensa sobre a gestão da Prefeitura de João Pessoa”, detalhou.

Thiago Diniz lembra que a população já tem em mãos uma nova ferramenta de participação popular criada pela Prefeitura de João Pessoa, que é o site onde todos podem acessar e votar para escolher, de forma democrática, as prioridades das demandas de seus bairros.

Basta clicar no link https://intranet.joaopessoa.pb.gov.br/voceprefeito/#/ e adicionar a necessidade existente.

Regiões – A 4ª região do Município corresponde aos bairros do Valentina Figueiredo I e II, Paratibe, Cuiá e Muçumagro, além das comunidades Barra de Gramame, Frei Damião, Santa Bárbara, Doce Mãe de Deus, Praia de Gramame, Praia do Sol, Parque do Sol, Cidade Maravilhosa, Quilombolas, Boa Esperança, Nova Mangabeira, Nossa Senhora das Neves e loteamentos e conjuntos habitacionais.

Já a 12ª região é composta pelos bairros Gramame, Engenho Velho, Ponta de Gramame, Colinas do Sul I e II e Gervásio Maia, além dos residenciais e conjuntos habitacionais, como Conjunto Marinês, Residencial Gervásio Maia, Vista Alegre, Irmã Dulce, Jardim das Colinas e o Conjunto 410.

Próximo encontro – A próxima plenária será realizada com a presença dos moradores das 5ª e 7ª regiões e acontece na quinta-feira (23), também a partir das 18h30, na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca, na Rua da Paz, nº 72, no Bairro Grotão.

‘Você Prefeito’ – O programa atende todas as 14 Regiões da Participação Popular, que contemplam todos os bairros e comunidades de João Pessoa.

O programa é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, executado através da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), com foco no diálogo entre a gestão municipal e a população.

Para saber mais sobre os bairros e comunidades que compõem as Regiões da Participação Popular, clique no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/maparegioes

Calendário de Plenárias 2024

21/05 – 18h30

4ª e 12ª regiões

Local: Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato

Endereço: Rua Joaquim Monteiro da Franca – Colinas do Sul

23/05 – 18h30

5ª e 7ª regiões

Local: Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca

Endereço: Rua da Paz, nº 72 – Grotão

28/05 – 18h30

6ª e 8ª regiões

Local: Escola Municipal Professor Oscar de Castro

Endereço: Avenida Lima Filho, nº 147 – Cruz das Armas

04/06 – 18h30

9ª e 10ª regiões

Local: Escola Municipal Frei Afonso

Endereço: Rua Cordeiro Sênior, nº 250, Roger

06/06 – 18h30

13ª e 14ª regiões

Local: Escola Municipal Leonel Brizola

Endereço: Rua Maria Caetano Fernandes de Lima, nº 488 – Tambauzinho

11/06 – 18h30

1ª e 2ª regiões

Local: Escola Estadual Alice Carneiro

Endereço: Avenida Sapé – Manaíra

13/06 – 18h30

11ª e 3ª regiões

Local: Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena

Endereço: Avenida Josefa Taveira – Mangabeira