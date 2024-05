Parque Evaldo Cruz com data definida para a entrega da 1ª etapa da reforma

A Prefeitura de Campina Grande, por meio de uma ação conjunta de várias secretarias e orgãos ligados à Administração Municipal, realizou, nesta segunda-feira (20), uma reunião para começar a definir os detalhes do evento teste, que marcará a entrega da primeira etapa das obras de requalificação do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

A solenidade está prevista para a próxima segunda-feira (27), à partir das 19h. Monique Fernandes, produtora-executiva da Arte Produções, também participou do encontro.

De acordo com ela, a área de restaurantes, na parte superior do Parque do Povo estará sendo entregue aos comerciantes já na próxima sexta-feira (24).

“É a grande novidade. A gente está fazendo essa integração do Açude Novo com a principal arena da cidade. A gente já vai estar com todo o espaço pronto. Pra gente é um evento teste de tudo que já se plotou nessa coisa conjunta de Prefeitura e evento”, disse Monique Fernandes.

Neste primeiro momento, estarão sendo entregues o pavilhão de eventos, a iluminação em led, as escadas com assessibilidade, gradil, a passagem de interligação entre os Parques do Povo e o Evaldo Cruz e o obelisco.

O detalhe especial é a fonte luminosa, como explicou o Marcelo Queiroga Maciel, da Construtora Engemat, responsável pelos serviços.

“O projeto da fonte foi desenvolvido pela Prefeitura. Será um total de 90 bicos, com altura média de quatro a seis metros. Nós vamos ter toda uma programação onde vamos sincronizar luz, música e os jatos de água. É uma coisa belíssima”, pontuou.

Participaram do encontro, além de Monique Fernandes e de Marcelo Queiroga Maciel, representantes das Secretarias de Planejamento (Seplan), Desenvolvimento Econômico (Sede), da Superintendência de Trânsito a Transportes Públicos (STTP), da Defesa Civil, o coordenador da Guarda Civil Municipal, Roberto Fonseca; o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sargento Neto; o secretário de Obras, Joab Machado; e Dorgival Vilar, gerente de Acompanhamento de Ações Governamentais, do Município.

“Conseguimos cumprir todas as etapas de cronograma, de execução de obra. Tudo correu conforme o planejamento dessa obra. Estamos felizes com essa importante entrega pra população”, finalizou o secretário de Obras, Joab Machado.

Histórico

Orçada em 30 milhões de Reais, a obra de revitalização e requalificação do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) teve sua ordem de serviço assinada, pelo prefeito Bruno Cunha Lima, no dia 15 de setembro de 2023.

Na ocasião, chamou atenção o viaduto na rua Lino Gomes, com um túnel interligando os parques do Povo ao Evaldo Cruz. A ponte foi liberada para o tráfego no dia 9 de abril.

Numa segunda etapa, serão entregues pista de caminhada, academias populares, pistas de skate, anfiteatro com concha acústica, dentre outros equipamentos.

O prazo de conclusão total é de 18 meses, a contar da assinatura da ordem de serviço.