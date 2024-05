Maio Amarelo será tema de sessão na Câmara Municipal de João Pessoa

A campanha Maio Amarelo, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), será tema de sessão especial na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A sessão será às 11h desta terça-feira (21), com o tema ‘Maio Amarelo e a Paz no Trânsito’, com o objetivo de conscientizar a população da importância de respeitar as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevenir sinistros de trânsito e, principalmente, preservar vidas.

Além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, também devem participar o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, falou da importância e significado do evento.

“A propositura da sessão especial na Câmara Municipal, pelo Maio Amarelo, demonstra a preocupação dos nossos representantes na Casa de Napoleão Laureano por uma João Pessoa com menos sinistros de trânsito e menos vítimas”, destacou.

O Movimento Maio Amarelo nasce para chamar a atenção do alto índice de mortes e feridos no trânsito no mundo.

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre poder público e sociedade civil para a humanização do trânsito.

O mês de maio foi escolhido, porque em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, e a cor amarela por ser símbolo de atenção e advertência no trânsito.

Confira a programação de ações da Divisão de Educação da Semob-JP:

Dia 21 de Maio

7h – Ação Integrada Paz no Trânsito – Via Expressa Padre Zé (Castelo Branco)

11h – Sessão Especial “Maio Amarelo e a Paz no trânsito” – Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP)

14h – Palestra na Gráfica Santa Marta

Dia 22 de Maio

Colégio Intensivo (Cruz das Armas)

Horário: Manhã e Tarde

Dia 23 de Maio

9h – Ação no Eco Parque (BR-101/Mussuré)

9h30 – Ação no Complexo Hospitalar de Mangabeira (Ortotrauma)

14h – Palestra no Home Center Ferreira Costa (BR-230/Cabedelo)

14h – Palestra no Hotel Village Premium (Tambaú)

Dia 24 de Maio

9h – Palestra durante encerramento do Maio Amarelo de Lucena

14h30 – Palestra na Ferreira Costa Distribuidora (BR-230/ Cabedelo)