Podcast: conheça 10 hortaliças ideais para os climas quentes

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o agrônomo Fábio Agra Medeiros trouxe informações sobre 10 hortaliças ideais para serem cultivadas em climas quentes.

Ele destacou a importância de escolher vegetais adaptados às altas temperaturas, proporcionando assim oportunidades de cultivo mais eficazes e lucrativas.

Entre as hortaliças mencionadas, o tomate, o pimentão, a berinjela, o quiabo, a abóbora, o pepino, a cebola, a melancia e o feijão-vagem foram alguns dos destaques.

O agrônomo enfatizou a importância do sol pleno, do solo bem drenado e da irrigação adequada para o desenvolvimento saudável dessas plantas, ressaltando também a necessidade de espaçamento adequado entre elas.

Ouça o podcast completo e saiba mais: