Missa com milhares de fieis encerra Jubileu Diamantino da Diocese de Campina Grande

A Diocese de Campina Grande celebrou seu Jubileu de 75 anos com uma semana de eventos culminando em uma grande celebração neste sábado, dia 18, no Açude Velho, em frente ao Instituto São Vicente de Paulo.

O evento, organizado pela Comunidade de São Pio X em parceria com a Diocese, reuniu milhares de fiéis que vieram de todos os recantos da Diocese, e contou com shows oracionais, a oração do Terço da Misericórdia pelas Irmãs do Instituto Hesed, bem como a participação de figuras importantes no cenário católico brasileiro, como Ana Clara e Ítalo Poeta, e Geraldinho Correia.

A celebração foi marcada pela acolhida ao cardeal Dom Sergio da Rocha, que estava em Campina Grande desde a sexta-feira, 17.

Ele foi acompanhado em procissão pelo bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes e pelo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manoel Delson.

Dom Dulcênio expressou sua gratidão pela presença do cardeal e dos fiéis, enquanto Dom Delson destacou sua alegria de estar de volta e de sentir-se em casa entre os fiéis de Campina Grande.

“Como é bom voltar e me sentir em casa no meio de vocês. Eu conheço esse povo, a sua fé, a sua capacidade empresarial, sua criatividade, sua participação na igreja. Venho abraçar Dom Dulcênio e o povo querido desta diocese, abraço todos os padres, os religiosos, os seminaristas e o nosso amado povo, leigos e leigas. Aqui tive momentos inesquecíveis e guardo essa gente no meu coração. Parabéns Dom Dulcênio pelos 75 anos”, disse Dom Delson.

“Como é bom chegar em Campina Grande, como é bom conhecer e admirar esta cidade, esta diocese. Agradeço de coração essa acolhida tão carinhosa e generosa, desde o primeiro momento em que cheguei. Agradeço a todos e agradeço a Deus a oportunidade em estar participando deste jubileu”, disse o cardeal.

A Santa Missa reuniu dezenas bispos da região Nordeste, entre eles, o presidente do Regional Nordeste II da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Dom Francisco Sales, bispo de Mossoró-RN; e o segundo vice-presidente da CNBB, Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife; dezenas de padres e diáconos também estiveram presentes neste momento.

Durante a homilia, Dom Sergio da Rocha refletiu sobre a importância de olhar para o passado com gratidão, reconhecer a continuidade da ação de Deus no presente, e celebrar a missão da igreja como acolhedora e fraterna.

Ele ressaltou a proximidade da celebração com a de Pentecostes e a necessidade de pedir o auxílio do Espírito Santo.

“Deus continua a agir hoje, no hoje da diocese. Nosso olhar para o passado se completa com o presente. Celebrar 75 anos é muito especial. Nos aproximemos como igreja dos mais fracos, de quem mais sofre. Somos chamados a ser igreja missionária e fraterna, acolhedora. Por grande providência celebramos esse jubileu dos 75 anos às vésperas de Pentecostes. E nós, como igreja, rezamos pedindo o Espírito Santo para que nos fortaleça e fortaleça esta diocese”, discorreu.

Dom Dulcênio, em suas palavras finais, agradeceu aos participantes e destacou a importância da fé.

Ele expressou gratidão ao cardeal Dom Sergio por sua presença e contribuição significativa ao jubileu, aos bispos, padres, religiosos e seminaristas pelo apoio e dedicação, e a todos os diocesanos por sua participação ativa.

O bispo também agradeceu aos seus predecessores e à Comunidade São Pio X pelo apoio na organização do jubileu.

“Com um sentimento de dever cumprido, dirijo-me a todos, com breves palavras de agradecimento. Pois hoje, esse mar de gente se junta às águas do Açude Velho para dizer a um só coro que vale a pena ter fé! Comemorar um Jubileu de 75 anos juntamente com alguém que conduz e pastoreia a primeira Sé de nosso Brasil; o lugar de Vera Cruz, da Santa Cruz, é de igual valor a estarmos revivendo uma história desde o descobrimento desta terra tão fecunda até os dias atuais”, verbalizou Dom Dulcênio.

Ao final missa, o padre Luciano Guedes, vigário geral da Diocese, cumprimentou os fiéis e agradeceu a toda comissão que ajudou a preparar e serviu à Semana Jubilar da diocese.

O vigário também proferiu uma mensagem enviada pelo cardeal Dom Odilo Sherer, arcebispo São Paulo, que parabenizou a Diocese de Campina Grande.

A missa que marcou o encerramento da Semana Jubilar e reuniu milhares de fiéis contou com um gesto concreto: o repasse do valor da coleta para a Arquidiocese de Porto Alegre (RS).

*com informações da Pascom/cg

equipe diocesana da Pascom/cg