Podcast: Empaer-PB destaca a realização da 54ª Expap

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Rodolfo Travassos, extensionista Rural da Empaer, compartilhou informações sobre a 54ª edição da Exposição Paraibana de Animais e Produtos Agroindustriais (EXPAP), que acontecerá no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Queimadas, Paraíba.

Rodolfo convidou todos para o evento, que ocorrerá de 19 a 26 de maio.

Ele destacou que a EXPAP é uma oportunidade única para os agricultores e produtores rurais, pois além da exposição de animais, haverá também a exposição de máquinas, equipamentos agrícolas e implementos de diversas empresas.

Uma das atrações da feira será o leilão, que está marcado para o dia 25 de março às 9h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Rodolfo ressaltou que aqueles que desejam participar do evento podem realizar um pré-cadastro para garantir sua presença.

Ouça o podcast e saiba mais.