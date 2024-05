Festa em homenagem às mães lota ginásio em Campina Grande

Com apoio da Prefeitura de Campina Grande, foi realizado um grande evento, alusivo ao Dia das Mães. A festa aconteceu na tarde/noite dessa sexta-feira (17) e lotou o ginásio principal do Clube Campestre.

Houve sorteios de brindes doados por comerciantes e empresários locais. Dentre os prêmios, estavam cestas básicas e eletrodomésticos. Lanches também foram distribuídos. A dona de casa Joseane de Lima comemorou ao ser uma das contempladas.

“Tanta gente assim e eu pude ser sorteada. Vai me servir muito”, comentou a dona de casa Joseane de Lima, feliz com a cesta básica recebida.

A Prefeitura de Campina Grande disponibilizou vários serviços. Uma equipe da Secretaria de Saúde esteve aplicando vacinas contra a gripe, por exemplo. As secretarias de Educação (Seduc), Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e Assistência Social (Semas) também estiveram dentre as que deram suporte à Festa do Dia das Mães, assim como a Guarda Civil Municipal e o Procon. A animação ficou por conta dos artistas Capilé e Stela Alves, que tocaram muito forró, já em clima junino.

“Campina Grande é uma grande rainha e não poderia deixar de homenagear as suas rainhas, que são as pessoas mais importantes, as nossas mães, as mães no geral”, finalizou o cantor Capilé.