Celebração dos 75 anos da Diocese de Campina Grande. Assista aqui ao vivo

Já começaram as cerimônias que vão concluir as comemorações alusivas aos 75 anos da Diocese de Campina Grande.

A missa solene acontece sob a presidência do cardeal primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, e do bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos, e acontecem às margens do Açude Velho, em frente ao Instituto São Vicente de Paulo.

Mais de vinte bispos devem participar da programação, entre os quais Dom Genival Saraiva de França.

Assista aqui ao vivo:

GRANDE CELEBRAÇÂO DO JUBILEU DOS 75 ANOS DA DIOCESE DE CAMPINA GRANDE. (youtube.com)