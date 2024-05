Vereadores acompanham liberação de R$ 5,6 milhões em Emendas Cidadãs

Uma comitiva de vereadores acompanhou a liberação de R$ 5,6 milhões em Emendas Cidadãs feita pelo prefeito Cícero Lucena (PP), na manhã desta sexta-feira (17). Ao todo foram 13 entidades beneficiadas com recursos destinados pelos parlamentares, entre hospitais, associações e instituições filantrópicas.

O presidente da CMJP, vereador Dinho (Avante), revelou que os vereadores Damásio Franca (PP), Marcilio do HBE (Republicanos) e Milanez Neto (MDB) disponibilizaram R$ 220 mil reais para a Comunidade Católica em Adoração.

“Esta Comunidade tem um trabalho religioso e social excepcional. É uma entidade respeitosa, que sabe lidar com o dinheiro público. É bastante importante que a Câmara faça parte disso com essas Emendas Impositivas, ajudando no orçamento financeiro de instituições filantrópicas. O prefeito Cícero Lucena cumpre seu papel liberando esses valores. Hoje, já fomos no Instituto Cândida Vargas, no Hospital Padre Zé, Hospital Santa Isabel, em várias entidades que fazem o bem pra a população de João Pessoa”, asseverou.

O prefeito Cícero Lucena (PP) destacou que a entrega das emendas marca a união entre os poderes Executivo e Legislativo para a melhora da qualidade de vida dos pessoenses.

“É um exemplo do reconhecimento do poder Executivo ao trabalho valoroso que é feito pelos vereadores nas comunidades, debatendo com a população, identificando os problemas e, mais do que isso, trabalhando juntos para encontrarmos a solução. É um dia de celebração por estarmos entregando parte das emendas, através das quais os vereadores têm a opção de selecionar e indicar serviços em favor de nossa cidade”, declarou o prefeito, salientando ainda o poder das emendas de aproximar os poderes das reais necessidades da Capital.

“Hoje, estamos em caravana por João Pessoa para entregar R$5,6 milhões em emendas impositivas, visitando e acompanhando o trabalho de cada entidade e vendo o trabalho que está sendo feito pela cidade”, declarou o vereador João Corujinha (PP).

Bosquinho (PV) destacou a importância das emendas impositivas. “É um momento de felicidade e alegria, na condição de vereador, estarmos com esse instrumento que é a Emenda Impositiva. É com ela que podemos efetivamente ajudar e atender as demandas da população”, afirmou o parlamentar, que destinou, juntamente com o deputado federal Mersinho Lucena, R$75 mil para a Comunidade Católica em Adoração.

O vereador Damásio Franca (PP) também teve emenda destinada à Comunidade Católica em Adoração.

“Quero agradecer ao prefeito pela sensibilidade de executar as Emendas Impositivas, que na verdade são solicitações dos cidadãos pessoenses. Destinamos emenda no valor de R$120 mil para a aquisição de um veículo, que vai incentivar e ajudar cada vez mais instituições que têm um trabalho sério, como aqui”, afirmou.

O presidente do Conselho Administrativo da Comunidade Em Adoração, Otávio Ney, ressaltou a importância dessa parceria com o poder público para que a Comunidade possa continuar atendendo a população, sem depender da disponibilidade dos seus membros.

“Ao longo do tempo nós vamos agregando pessoas a partir da evangelização. Essas pessoas, que têm experiências com Deus, querem traduzir isso no trabalho social, ajudando ao próximo. A comunidade sempre foi mantida por esses membros que passam por aqui. Mas, chega um momento em que já não é mais possível a gente manter nossas ações por conta própria. Então, surge a necessidade desse apoio do setor público, dessa parceria para que a gente possa atender a população, as pessoas que estão no nosso raio de aç&atil de;o, e possa ampliar a missão cada vez mais, sem depender tanto da quantidade de membros que por aqui passam”, explicou.

A consagrada da Comunidade Casa da Paz, Maria de Nazaré Ivoneide Vitória de Freitas, destacou a importância da ajuda vinda do poder público.

“Vivemos unicamente da providência divina. Essa ajuda se torna sinal da providência de Deus em nosso trabalho social. Essa emenda será aplicada nos nossos projetos para crianças e mães solteiras que acolhemos”, explicou.

O vereador Emano Santos enfatizou que é muito importante e bastante significativo a destinação de emendas para instituições filantrópicas.

“A gente tem prazer em contribuir com a sociedade. Este foi um dia de entrega de Emendas Cidadãs que vão ajudar a quem mais precisa. São ações sociais e na área da saúde. Desde as 7h30 da manhã entregamos emendas no Cândida Vargas, Hospitais São Vicente de Paulo, Padre Zé e Napoleão Laureano”, revelou.

O vereador Professor Gabriel (PSB) destacou que, apesar da emenda de sua autoria ter sido a primeira a ser entregue, logo pela manhã, fez questão de acompanhar a liberação das outras emendas parlamentares.

“Liberei R$100 mil para o Instituto Cândida Vargas. Continuamos acompanhando a entrega das emendas dos demais vereadores, em outras instituições que precisam de incentivo para continuar fornecendo seu trabalho à comunidade”, afirmou.

Instituições beneficiadas com as Emendas Cidadãs liberadas nesta sexta-feira (17): Instituto Cândida Vargas (IVC); Fundação Sistêmica e Escola Viva Olho do Tempo; Academia Paraibana de Letras (APL); Casa da Criança com Câncer; Hospital Padre Zé; Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba (AAPD); Fundação Padre Pio de Pietrelcina; Comunidade Católica em Adoração; Casa da Paz Maria de Nazaré; Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH); Hospital Infantil Municipal do Valentina; Associação Paraibana de Educação e Cultura Boulevard (APECB); e Comunidade Doce Mãe de Deus.