Vereador critica desvalorização de artistas locais no São João de Campina Grande

O vereador Napoleão Maracajá (PT) se manifestou nesta sexta-feira (17) sobre a presença de artistas da terra na grade de programação do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o parlamentar criticou a falta de oportunidades para os músicos locais e defendeu a valorização da cultura regional. A discussão foi tema de uma sessão na Câmara Municipal de Vereadores nesta quinta-feira, 16.

– A nossa intenção foi discutir a exclusão dos artistas da terra da grade oficial do Maior São João do Mundo e eles também se queixam dos valores oferecidos. Trios de forró oferecem em torno de R$ 800,00 com desconto e as bandas R$ 1.200 reais. Se você pegar os aportes da união para o São João seria mais produtivo pagar os cachês dos artistas locais – afirmou.

O vereador ressaltou a importância de fortalecer a cultura local e garantir que os artistas da terra tenham espaço para se apresentar no Maior São João do Mundo.

– Acho que há uma falta de prioridade aos artistas, levando em consideração o agravante que esse é o período que eles têm para se sustentar. A gente precisa evoluir e vencer essa barreira – completou.