O Nordeste On (NEon), maior evento de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade da região, terá espaço garantido para estudantes, educadores e pesquisadores nessas áreas. E para ampliar a interação entre o público paraibano e os demais participantes, vindos de todo o Brasil, o Sebrae/PB firmou, nesta quinta-feira (16), uma parceria com o Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB) e a Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec-PB) para levar os alunos, professores e pesquisadores para o evento.

As atividades serão realizadas nos dias 6 e 7 de junho, no Centro de Convenções, em João Pessoa.

O intuito do encontro entre as instituições foi apresentar o evento e disponibilizar espaço para que o IFPB e a Funetec também apresentem seus principais projetos e ações, dentro da área de inovação e sustentabilidade, ao público do NEon.

“São instituições que produzem tecnologia e inovação no nosso estado. Queremos proporcionar ao aluno do IFPB, em qualquer nível que ele esteja, que ele também tenha a oportunidade de participar de um evento desse porte, como é o NEon. É ter a chance de participar de uma programação diversificada. Queremos estreitar esse relacionamento entre as instituições e estimular a participação de todos no evento, trocando informações, divulgando o que estão fazendo, e trocando experiências com os outros participantes”, explicou o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim.

A diretora de pesquisa do IFPB, Dayse Correia, elogiou a proposta do evento e a importância da Paraíba receber um encontro de destaque que reunirá diversos especialistas renomados.

“O evento ser realizado em João Pessoa facilita a logística dos nossos estudantes e professores. Essa parceria com desconto para os alunos participarem também foi primordial, para que os nossos estudantes possam estar presentes. Vamos convidar os nossos pesquisadores, agentes de inovação e grupos que têm projetos conosco para que possam participar”, acrescentou.

Ainda sobre a contribuição do IFPB no NEon, o diretor geral da Inovação Tecnológica da agência Neo, do núcleo de inovação do instituto, Valdecir Moreno, acredita que o evento será uma oportunidade para estudantes, educadores e profissionais conhecerem a diversidade de projetos e empresas dentro da área da inovação e empreendedorismo, através de startups.

“O IFPB trabalha em diversas áreas e sempre trabalhamos o empreendedorismo. Para nós, da inovação, desde a tecnologia até o desenvolvimento de modelos de negócio, tudo isso para gente é um espelho e uma oportunidade para levar os nossos alunos a conhecerem o que está em evidência. É uma parceria que vem a somar com o que fazemos”, destacou.

Compartilhando conhecimento

O superintendente da Funetec, Rodrigo Barreto, considerou que o NEon vai ser uma oportunidade para fortalecer o ecossistema de inovação da Paraíba e apresentar o que já é feito no estado para os demais participantes do Nordeste e de outras regiões.

“Nós apoiamos os projetos de inovação tanto do IFPB quanto da UFPB. Tendo em vista que essas instituições protagonizam o ecossistema de inovação, a Funetec vem para agregar o apoio a esses projetos. Acreditamos que o NEon será uma oportunidade de apresentar a nossa competitividade e o que se tem produzido no ecossistema da Paraíba”, disse.

O Nordeste está On

Promovido pelo Sebrae, o maior evento de inovação e empreendedorismo da região, que teve a sua primeira edição realizada em São Luís (MA), vai ocorrer no Centro de Convenções da capital e deve receber cerca de 20 mil participantes.

Ao desembarcar na Paraíba, o NEon vai oferecer aos empreendedores e profissionais do Nordeste uma experiência impulsionadora para quem deseja estar à frente das transformações do mercado e em busca de um futuro mais sustentável.

Acesse o site https://nordesteon.com/ e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento e sua programação.