Podcast Na Cozinha: aprenda a fazer um delicioso bolo de paçoca

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz compartilhou uma deliciosa receita de bolo de paçoca.

Ingredientes:

5 paçocas de rolha

1 1/2 xícara de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento

3 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de leite

1/3 xícara de óleo

Pitada de sal

Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar a forma

Modo de Preparo:

♦ Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius.

♦ Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o fermento e reserve.

♦ Em outra tigela, quebre os ovos um de cada vez, transferindo-os para o liquidificador.

♦ Adicione o leite, o óleo, o açúcar e o sal ao liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea.

♦ Adicione as paçocas ao liquidificador e bata no modo pulsar até triturar totalmente.

♦ Transfira a mistura líquida para uma tigela e adicione a farinha com fermento aos poucos, misturando delicadamente a cada adição.

♦ Unte uma forma com manteiga e farinha e despeje a massa nela.

♦ Leve ao forno pré-aquecido e asse a 180 graus Celsius por 45 minutos, ou até que ao espetar um palito na massa ele saia seco.

♦ Retire do forno, deixe esfriar e sirva.

Ouça o podcast completo.