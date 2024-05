SAMU participa de processo preparatório para O Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande vai disponibilizar uma megaestrutura em saúde para a edição 2024 d’O Maior São João do Mundo.

Nesta semana, todos os serviços públicos municipais de saúde participaram de ações preparatórias para o trabalho durante a festa junina.

As equipes participaram do I Simpósio sobre Sistema de Comando em incidentes com Múltiplas Vítimas, que aconteceu nos dias 14 e 15 de maio e da audiência do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), ocorrida nesta quinta-feira, 16, sobre o trabalho conjunto na festa.

Nesta sexta-feira, 17, as equipes também participam do Simulado de Salvamento de Múltiplas Vítimas, dentro do Parque do Povo, a partir das 8h.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande vai disponibilizar o maior pronto-socorro do Parque do Povo, bem como ambulâncias de remoção posicionadas no entorno do PP e também ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com profissionais habilitados para promoverem resgate a possíveis pacientes e vítimas.

Também serão disponibilizadas ambulâncias nos distritos e os hospitais municipais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ficam de prontidão como rede de atendimento aos casos oriundos da festa.

A gestão municipal de Saúde contará com uma equipe interdisciplinar, composta por equipes de urgência e emergência com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas e maqueiros, bem como equipes de Vigilância em Saúde (ambiental, do trabalhador, Vigilância Sanitária, epidemiológica e CIEVS – Centro de Informações Estratégias de Vigilância em Saúde) e equipes de apoio em manutenção e logística como seguranças, auxiliares de serviços gerais e condutores, além do trabalho do Cerest e outros órgãos.