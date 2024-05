Prefeitura de Campina Grande comemora Dia do Agente de Limpeza

Em comemoração ao Dia dos Agentes de Limpeza ( Gari), nesta quinta-feira (16/05), a Prefeitura de Campina Grande, ofereceu um café da manhã, acompanhado de uma programação musical, com participações do missionário Moisés Lira, com repertório gospel e muito forró com Stela Alves e trio de forró.

O encontro aconteceu no terreno do antigo DTO, rua Cazuza Barreto, onde foi montada uma estrutura para acolher cerca de 600 homens e mulheres que realizam o trabalho de limpeza urbana da cidade, bem com outras atividades como limpeza de canais, galerias, poda de árvores e manutenção da malha viária entre outras atividades

O novo secretário da Sesuma, deputado licenciado, sargento Neto, disse que a iniciativa se deu como uma forma de homenagear esses trabalhadores que atuam diariamente no recolhimento de lixo doméstico e na manutenção da limpeza de ruas, praças, parques, praias, mercados, feiras, dentre outros locais.

“Hoje, celebramos o Dia do Gari em reconhecimento ao seu papel essencial na nossa cidade. Suas contribuições não apenas mantêm a cidade funcionando, mas também promovem um ambiente saudável e agradável para todos nós. Agradeçamos aos nossos garis por seu trabalho árduo e dedicação incansável. Que seu trabalho seja sempre valorizado e reconhecido”, disse o secretário que em alguns momentos de sua fala se emocionou pois na adolescência trabalhou como carroceiro e conhece na pele, a realidade desses profissionais.

Sargento Neto, disse que aceitou convite do prefeito Bruno Cunha Lima, para fazer parte do Poder Executivo, e que missão dada é missão cumprida, e se dedicará ao máximo, 24 horas para” dá minha contribuição a cidade que tanto ama e defendo “, frisou.

A primeira dama do município, Julianna Figueiredo Cunha Lima, representou o prefeito Bruno Cunha Lima, que se encontra em Brasília e disse que se sentia muito honrada em ter pessoas como os gentes de limpeza que contribuem para deixar toda a cidade limpa. “ Campina Grande é referência na limpeza urbana, é uma cidade organizada, bonita e nada disso seria possível se não fossem estes profissionais”, pontuou.

Pra Julianna todos são dignos de participarem de um momento como este, no dia nacional alusivo aos agentes de limpeza e também honrar a vida deles por toda dedicação, saindo de casa cedo, deixar suas famílias para cuidar da nossa cidade com tanto zelo.

Severino Cândido, “ seu Biu”, com 35 anos na profissão falando em nome de toda categoria, deu boas vindas ao novo secretário, e disse que amava seu trabalho.

“Aqui consigo meu sustento e da minha família. Peço a Deus que me dê saúde para continuar fazendo o que gosto. É missão uma digna e de extrema necessidade para nossa cidade ficar limpa e mais desenvolvida. Procuro fazer o melhor todos os dias, junto com os meus companheiros. E só peço que a população valorize o nosso trabalho, porque às vezes somos discriminados, mas isso não nos desmotiva porque temos Deus nos abençoando e protegendo”.

O titular da Sesuma, fez questão de fazer uma exposição da frota de veículos e máquinas, adquiridas pelo município, que são utilizadas nas atividades da Sesuma, e também novos coletores da empresa Ecco Liberty, responsável pela coleta domiciliar da cidade, e falou da necessidade de adquirir novos equipamentos e que vai tratar do assunto com o prefeito Bruno Cunha Lima.

Entre as autoridades que prestigiaram o evento, estiveram todos os diretores da Sesuma, os secretários municipais, Marcos Alfredo, chefe de gabinete e coordenação de comunicação; Joab Machado, da Secob: Dr. Renato Gadelha, Seagri, diversos outros auxiliares, vereador Alexandre do Sindicato, representando o poder legislativo, administradores dos distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata, ex-vereador Rui da Ceasa, entre outras presenças.

O termo gari surgiu por origem do nome do empresário francês Aleixo Gary, fundador da primeira empresa de coleta de lixo da cidade do Rio de Janeiro em 1976.