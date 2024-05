João Azevêdo destina mais de R$ 27 milhões a Guarabira

O governador João Azevêdo participou, na noite desta quinta-feira (16), na cidade de Guarabira, sede da 2ª região geoadministrativa, da audiência pública do Orçamento Democrático Estadual com a participação de representantes dos 24 municípios que compõem a região.

Na ocasião, o chefe do executivo destinou recursos que somam mais de R$ 27 milhões em obras e outras ações, prestou contas dos investimentos na região e ouviu as pessoas que elegeram a educação, agricultura familiar e esporte e lazer como prioridades para o próximo ano orçamentário. Mais de 5.800 pessoas participaram da audiência.

Na audiência, que aconteceu no ginásio da Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho, João Azevêdo assinou autorização para a conclusão da construção da escola padrão com 12 salas de aulas, em Guarabira, no valor de R$ 6,4 milhões; reforma, ampliação e construção do ginásio da Escola Estadual João Francelino da Silva, em Guarabira, no valor de R$ 2,9 milhões; construção do novo ecomplexo educacional da Escola Estadual Pedro Ribeiro de Lima, em Riachão – R$ 5,8 milhões; manutenção de mais cinco escolas em Guarabira, Dona Inês e Tacima e construção de ginásio em Serraria e Cacimba de Dentro.

Na área da saúde, os investimentos foram para a implantação do serviço de Tomografia no hospital regional de Guarabira – R$ 3,3 milhões; reforma da 2ª gerência de saúde; reforma do hospital de Belém e reforma de UPA de Guarabira – esses somam investimentos totais de mais de R$ 1 milhão.

Na parte da segurança pública, João Azevêdo destinou recursos para a reforma do prédio e pavimentação do estacionamento da Polícia Científica de Guarabira; entregou equipamentos ao Corpo de Bombeiros da região, armamento e viaturas à Polícia Civil e Militar.

O governador ainda fez a entrega simbólica de dessalinizadores a agricultores da região e créditos do programa Empreender Paraíba.

João Azevêdo falou sobre a satisfação em realizar mais uma plenária na região de Guarabira e, em seguida, apresentou a prestação de contas dos investimentos na região.

“Que maravilha essa audiência aqui hoje. Como é bom sentir essa alegria e saber que a população quer participar deste processo. Só aprendendo com a população é que vamos continuar fazendo um estado mais desenvolvido e melhor para todas as pessoas. Estamos aqui hoje para aprender com as pessoas que se inscreveram para apresentar os pleitos de suas comunidades”, disse o gestor, agradecendo a presença de todas as pessoas presentes na plenária.

“Estamos aqui hoje também reunidos com a Assembleia Legislativa, com prefeitos, vereadores e toda a equipe de governo, trabalhando juntos por uma Paraíba melhor. Ninguém trabalha sozinho e juntos estamos construindo uma Paraíba que orgulha a todos nós. Sem discriminação, sem pressão. Isso faz com que as obras cheguem em todos os municípios. Essa é a verdadeira democracia. O objetivo é claro, de entender o que podemos e devemos fazer por nossa Paraíba” , concluiu o governador.

O secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, conduziu a audiência, apresentou os conselheiros à comunidade e falou sobre a responsabilidade do que é a construção de um orçamento público.

“O Governo do Estado está aqui hoje com toda a equipe de governo, desenvolvendo uma atividade administrativa junto à população, protagonista das audiências do Orçamento Democrático. Viemos aqui escutar demandas e preparados para ouvir todos os sonhos que o povo brejeiro tem a demandar. Também gostaria de registrar a participação dos conselheiros do ODE, presentes na audiência e nas atividades efetivas da secretaria. A eles os nossos agradecimentos”, disse Caroé.

O vice-prefeito de Guarabira, Wellington Oliveira, agradeceu ao governo pela realização de mais uma audiência na região e parabenizou os investimentos destinados na audiência.

“Parabéns pelo grande evento. É uma alegria para nós recebermos mais uma audiência do ODE em nossa cidade e com a concretização de várias ações do governo. Estamos no caminho certo, pois vimos hoje aqui uma série de benefícios sendo entregues pelo governador. Isso é muito importante para todos nós, como por exemplo, os investimentos da Vila Olímpica e da área da saúde. Só podemos agradecer e parabenizar por todos os benefícios e pela realização dessa plenária de escuta popular”, agradeceu o vice-prefeito.

O deputado estadual Raniery Paulino falou em nome dos demais deputados presentes.

“O governo tem tido um olhar muito importante para a nossa região. Tem a presença massiva do governo em nossa região, como agora, com a assinatura de várias ordens de serviços, beneficiando mais ainda a nossa região. O ODE é tão importante para mim que o nosso mandato tem destinado emendas ao Orçamento Democrático por reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa secretaria”, destacou o parlamentar.

Já o deputado federal Gervásio Maia, disse que a cada ano o ODE reforça as políticas de participação popular na Paraíba.

“A cada ano que eu me encontro com a população no Orçamento Democrático, saio com as energias renovadas. Lembro que foi aqui que a população reivindicou uma Vila Olímpica e hoje estamos vendo esse sonho virar realidade, assim como, hoje, já podemos ver o antes e o depois da saúde pública aqui no Brejo Paraibano. Tenho orgulho e alegria em fazer parte da boa política que planeja e entrega obras, concretizando sonhos de uma vida toda. Esse é um exemplo de administração pública para o Brasil. Esse é um modelo exemplar de participação popular”, ressaltou Gervásio Maia.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, enfatizou a importância do Orçamento Democrático para toda a Paraíba.

“Esse é um momento especial para mim e toda a Assembleia Legislativa que acompanha a caravana da democracia participativa. O governo faz do ODE a festa mais democrática da Paraíba. Ainda presta contas das obras realizadas e elege novas prioridades para o próximo ano. Isso mostra que o governo quer a participação popular, pois é com ela que se aprende e se faz uma Paraíba melhor para toda a população”.

Durante a audiência, a população da região pôde apresentar as próprias demandas e sugestões para os investimentos públicos em áreas como saúde, educação, incentivos ao esporte, investimentos na zona rural, entre outras.

A moradora da cidade de Araçagi, Verônica Pereira, reivindicou melhorias na área da saúde.

“Nós queremos agradecer por todos os investimentos recebidos para o hospital regional de Guarabira, mas também reivindicar a construção de uma policlínica de média complexidade, para ampliar o acesso ambulatorial, assim como a construção de uma passagem molhada em nossa comunidade, Violeta a Capim Açu, pois ficamos isolados no tempo de chuva e não conseguimos escoar a nossa produção agrícola”, reivindicou.

Outra moradora da cidade de Alagoinha, Ana Valéria Gomes, agradeceu e reivindicou novos investimentos.

“Estamos aqui hoje para solicitar e agradecer a reforma e ampliação da nossa escola, feita por meio de uma solicitação aqui no Orçamento Democrático, e hoje queremos pedir a implantação da banda marcial. É um pedido especial dos nossos alunos e esperamos ser atendidos. Para a nossa comunidade, queremos pedir a ligação asfáltica que liga até o distrito de Jacaré e a mecanização da agricultura familiar para a nossa comunidade”.

Também participaram da audiência os deputados estaduais Wilson Filho, João Gonçalves, Hervázio Bezerra; os deputados federais Raniery Paulino e Wilson Santiago, além dos secretários Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão); Deusdete Queiroga (Infraestrutura e Recursos Hídricos); Roberto Paulino (de Governo); o chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra; além de outros auxiliares e técnicos do governo e prefeitos.

Nesta sexta-feira (17), a audiência acontece na cidade de Mamanguape ( 14ª Região), a partir das 19h, no ginásio da Escola Estadual Senador Rui Carneiro.

Prestação de contas – Dentre as ações prestadas contas, o governador João Azevêdo destacou que a 2ª região recebeu cerca de R$ 900 milhões de investimento, entre os anos de 2023 e 2024. Educação, habitação e saúde foram as prioridades eleitas pela região no ciclo do ano passado

Votação das prioridades – A votação das prioridades continua no site votacaoode.pv.gov.br, no qual a pessoa pode escolher até três ações, obras e/ou serviços que gostaria que fossem implementadas em suas respectivas regiões.

Ao se cadastrar, também haverá a opção de se inscrever no programa “Nota Cidadã” e concorrer a prêmios.

Saiba mais – O Orçamento Democrático Estadual é responsável pela promoção da cidadania participativa na Paraíba e tem o objetivo de fomentar o empoderamento popular nas tomadas de decisões governamentais e dos gastos públicos.

As audiências públicas representam o momento em que a população é convidada a dialogar diretamente com o governo e eleger as prioridades de investimentos para todas as regiões do Estado.

Cidadania Democrática – A população de Guarabira também teve a oportunidade de acessar a oferta de serviços, por meio do programa “Cidadania Democrática”, que ficou disponível durante o dia da audiência.

Serviços de saúde foram ofertados, como o Hemocentro da Paraíba, Castramóvel, além de distribuição de mudas, entre outros.

Participaram desta ação a Fundac, Cagepa, Procon, Sudema, Sejel, Empreender, Saúde, Detran, Semdh, Programa Cidadão, Corpo de Bombeiros, além da Defensoria Pública.