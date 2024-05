Prefeitura de Campina Grande promove ação para assistentes sociais

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Assistência Social (Semas), realizou uma palestra e café da manhã, nesta quarta-feira, 15, para cerca de 60 pessoas, em alusão ao Dia do Assistente Social, comemorado na data de hoje. A ação aconteceu na sede da Secretaria, no bairro Alto Branco e foi ministrada pela professora Maria Tejo, que trabalha na área há sessenta anos.

Na oportunidade, a professora aposentada da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), e servidora da Semas pelo setor de Planejamentos e Projetos, abordou sobre os avanços alcançados pela assistência social nos âmbitos nacional, estadual e municipal, reforçando a importância do trabalho exercido pelos profissionais da área, no que compete combater as situações de vulnerabilidade social nos territórios.

“A ideia foi trazer uma palavra de motivação e parabenização para os nossos assistentes sociais, uma profissão tão importante e que ajuda a transformar a sociedade em realidades mais dignas. Ao longo da minha carreira acompanhei várias mudanças importantes, então pontuei algumas estratégias para termos ainda mais avanços, com respaldo nas leis e na ética profissional”, disse Maria Tejo.

Durante o evento, o secretário da Semas, Fábio Thoma, reforçou a importância dos profissionais para o Município.

“A gestão tem esse olhar de ampliar e facilitar ainda mais o trabalho dos assistentes sociais, além disso, há uma busca para dar continuidade a tudo que vem funcionando para essas ampliações e melhorias nas condições de trabalho, porque é um serviço voltado para as pessoas que mais precisam”, disse o secretário.

Doação de biblioteca

Ainda na ação, a professora Maria Tejo anunciou a doação de sua biblioteca particular para a Secretaria. O acervo, que conta com mais de 100 livros, é voltado à temática do serviço social e será destinado às unidades da pasta. A entrega do material será agendada pela professora e a administração da pasta.