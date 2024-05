Fecomércio oferecerá serviços gratuitos a comunidade em Campina Grande

No próximo sábado, a Praça Joana D’Arc, no bairro José Pinheiro, em Campina Grande, será o palco do Circuito Comunidade.

O evento, realizado pela Rede Paraíba em parceria com diversas instituições, oferecerá uma variedade de serviços gratuitos para a população.

Entre os serviços disponíveis, haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia, aulão de hidroginástica, orientação sobre alimentação saudável, manicure, pedicure, corte de cabelo e muito mais.

Além disso, o evento contará com a presença de apresentadores e repórteres da TV Paraíba e TV Cabo Branco.

O Circuito Comunidade é uma oportunidade para a população conhecer de perto o trabalho social realizado pela Rede Paraíba, SESC e SENAC, além de desfrutar de momentos de lazer e entretenimento. A programação começa às 8h.