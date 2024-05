Em clima de júbilo e devoção, a Diocese de Campina Grande celebrou nesta terça-feira, 14 de maio, seus 75 anos de história. As comemorações, que se estendem por toda a semana, tiveram como ponto alto a missa solene.

Em entrevista, repercutida na Rádio Caturité FM, o bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos, expressou profunda gratidão por participar do marco histórico.

– Tenho que agradecer a Deus por estar aqui nesta diocese comemorando com todo o povo de Deus, os padres, diáconos, seminaristas e toda a igreja de Campina Grande os 75 anos da nossa amada diocese – ressaltou.

Dom Dulcênio também falou sobre a programação especial preparada para celebrar os 75 anos da diocese, que inclui palestras, shows musicais e a missa solene no próximo sábado, dia 18 de maio.

– A expectativa é a melhor possível porque é uma semana de formação que culmina na solene celebração no próximo sábado com a participação do cardeal arcebispo de São Salvador na Bahia, Dom Sérgio Rocha, com a participação de muitos bispos, sacerdotes e toda a Diocese de Campina Grande – afirmou o bispo.

