As obras de recapeamento da Avenida Brasília estão avançando conforme o planejado. Após a conclusão de um trecho da avenida, que envolveu a fresagem da antiga camada de asfalto e o recapeamento até a altura do Partage Shopping, os trabalhos agora seguem para mais um trecho da via. Paralelamente, na Avenida Manoel Tavares, as operações tiveram início nesta terça-feira (14), com a fresagem sendo realizada, e essa etapa será seguida pela aplicação do novo asfalto na avenida.

Essa iniciativa engloba não só a Avenida Brasília, mas também as avenidas Canal e Manoel Tavares, e serão feitos os serviços de fresagem e recapeamento em aproximadamente 105 mil metros quadrados de via, e foi viabilizada pelo senador Veneziano Vital, que intermediou junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a liberação dos recursos necessários.

Com um investimento estimado em cerca de R$ 6,6 milhões, essas ações têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana e proporcionar maior conforto e segurança aos motoristas e pedestres que trafegam pelas vias.

Os trabalhos compreendem não apenas a fresagem já iniciada, mas também o recapeamento completo da via, além da instalação de uma nova sinalização horizontal, incluindo a introdução de tachões luminosos, visando garantir uma experiência de tráfego mais segura e fluida para todos os usuários.