Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece as melhores fotos sobre empreendedorismo

A 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) vai reconhecer os melhores trabalhos sobre empreendedorismo e pequenos negócios de todo o país.

Na categoria Fotojornalismo, profissionais podem inscrever uma fotografia única ou uma sequência de imagens, que tenham sido publicadas em matérias de veículos impressos ou digitais.

A iniciativa também vai premiar as categorias de Texto, Áudio e Vídeo, além de conteúdos produzidos por estudantes de jornalismo, veiculados no período de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024.

Entre os critérios utilizados para a avaliação dos trabalhos inscritos na categoria Fotojornalismo estão a relevância da(s) fotografia(s), a qualidade estética, originalidade, inovação e criatividade. Esses critérios também são válidos para a categoria especial Jornalismo Universitário (modalidade foto).

Cada profissional poderá concorrer com, no máximo, três trabalhos, independentemente da categoria, e não há limite de inscrições por veículo.

As inscrições seguem abertas até o dia 3 de junho. Os detalhes do regulamento podem ser conferidos no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

Serviço

– São quatro categorias principais: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo, além da categoria especial Jornalismo Universitário.

-Também será concedida uma premiação especial: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo.

-Inscrições: de 3 de abril a 3 de junho de 2024.

-Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024.

– Temas sugeridos: empreendedorismo, produtividade e competividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, estímulo ao consumo nos pequenos negócios, e acesso a crédito.

-Inscreva-se: www.premiosebraejornalismo.com.br.

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo – Instituído pelo Sebrae, o concurso jornalístico é referência no fomento ao jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil.

A iniciativa tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo, veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira.

Na última edição, realizada no ano passado, o prêmio teve um recorde de quase 2 mil trabalhos inscritos, superando em 65% o número de inscrições de 2022.